Беглов предложил жителям Петербурга дать имя новому парку

24.04.19 09:10

© РИА Новости. Алексей Дружинин

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Название новой парковой зоны, которая будет создана на месте предполагаемого строительства судебного квартала в центре Санкт- Петербурга, должны определить горожане, заявил врио губернатора города Александр Беглов.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поддержал идею создания такого паркового пространства в центре города на месте, где предполагалось возвести комплекс зданий Судебного квартала.

"На сегодняшний день Санкт-Петербург нуждается в креативных культурных пространствах и новых парках в центральных районах города. <...> Мы предложили переместить судебный квартал на Смольнинскую набережную, где раньше планировалось создание блокадного музея города. По поводу финансирования, мы сейчас будем заниматься, потому что Владимир Владимирович нас поддержал в этом проекте. Это будет софинансирование, то что касается парка и непосредственно театрально- культурного центра. Как он будет называться - определят горожане, и его состав тоже будет определен позже", - рассказал А.Беглов журналистам.

Также он отметил, что Дворец танца народного артиста России, балетмейстера Бориса Эйфмана планируется включить в создаваемую культурно-развлекательную зону. "Здесь же остается театр Эйфмана, парковка на полторы тысячи мест и пешеходный переход, который свяжет арт-парк с Мытнинской набережной. Тем самым создастся пешеходная зона от арт-парка до Петропавловской крепости", - пояснил А.Беглов.

Ранее во вторник А.Беглов сообщил, что судебный квартал планируется расположить в правительственном квартале в районе Смольной набережной на участке, где ранее предлагалось возвести новое здание Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. Как отметил врио губернатора, большинство жителей города выступили за то, чтобы данный музей остался на своем историческом месте - в Соляном переулке.

В беседе с журналистами А.Беглов уточнил, что площади существующего музея обороны и блокады Ленинграда планируется увеличить. "Мы будем расширять музей, который находится в Соляном переулке. (...) Мы договорились с министерством обороны, что часть помещений они безвозмездно передадут музею. (...) Процесс с министерством обороны идет, естественно это только первые наметки по расширению этой культурной зоны", - сказал врио губернатора.