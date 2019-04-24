Порядка 120 км автодорог планируют построить на Ставрополье за 5 лет

24.04.19 09:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края в ближайшие пять лет намерены построить в регионе 120 км автомобильных дорог, а также три дорожные развязки, сообщил глава края Владимир Владимиров во вторник на пресс-конференции в Москве.

"В планах на ближайшие пять лет у нас реконструкция 1,5 тыс. км дорог, строительство 120 км новых автодорог, а также трех дорожных развязок", - сказал В.Владимиров.

По его словам, дорожные развязки должны появиться Ставрополе и Пятигорске, еще одна будет построена в объезд Светлограда.

В пресс-службе главы края агентству "Интерфакс-Юг" пояснили, что в текущем году половину всего дорожного фонда края - 5,5 млрд рублей - направят на развитие сети и приведение в нормативное состояние сельских автодорог.

В частности, на ремонт и капремонт почти 70 км муниципальных дорог, большая часть которых - сельские, уже выделено свыше 400 млн рублей. Еще 380 млн рублей из дорожного фонда Ставропольского края будут направлены на проектирование и строительство автодорог до сельских населенных пунктов, которые не имеют круглогодичной связи с дорогами общего пользования.

Кроме того, до конца года ставропольские дорожники завершат несколько масштабных проектов, в числе которых путепровод через железную дорогу в Невинномысске, строительство проспекта Российского в Ставрополе, второй этап реконструкции участка автодороги "Зеленокумск-Соломенское-Степное" в Советском горокруге, реконструкция участка автодороги "Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская".