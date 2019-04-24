Центр Москвы перекроют вечером 24 апреля в связи с подготовкой к параду

24.04.19 09:32

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - В связи с проведением пешей тренировки механиков-водителей боевых машин, которые примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, ряд центральных улиц Москвы в среду вечером закроют для движения автотранспорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения, с 21:00 и до окончания мероприятия не будет движения транспорта по Тверской улице на всем ее протяжении до Садового кольца.

Кроме того, с 22:00 и до завершения тренировки для автомобилей закроют Ильинку, Варварку, Большой Москворецкий мост, Моховую улицу от Воздвиженки, улицу Охотный ряд и Театральный проезд до Петровки.

В связи с перекрытиями также будет изменен режим работы ряда наземных маршрутов общественного транспорта.

Более массовые перекрытия улиц Москвы запланированы на 29 апреля и 4 мая, когда состоятся ночные репетиции парада на Красной площади с участием военной техники, а также 7 мая в связи с генеральной репетицией и 9 мая из-за самого парада Победы.