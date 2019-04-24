Автомобили кортежа Ким Чен Ына прибыли к вокзалу Владивостока

24.04.19 09:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Несколько автомобилей кортежа прибыли к железнодорожному вокзалу Владивостока, куда в ближайшее время прибудет бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

Ряд черных автомобилей, в том числе лимузины, выстроился у главного входа в железнодорожный вокзал Владивостока. Рядом с ними выставлена северокорейская охрана.

Ожидается, что поезд северокорейского лидера прибудет на первый железнодорожный путь, где ходят поезда аэроэкспресса. В здании вокзала аэроэкспресса на входе и выходе была растянута красная ковровая дорожка. Ее временно свернули из-за начавшегося дождя.