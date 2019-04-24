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24.04.19 09:57
Около тысячи куличей подарят жителям подмосковного Талдома к Пасхе
"950 куличей на пасхальной неделе подарят пожилым людям, находящимся на социальном обслуживании, а также семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - говорится на сайте органа местного самоуправления.
Куличи будут освящены в местных храмах, подарки вручат адресатам сотрудники управления социальной защиты.
Мероприятие приурочено к декаде милосердия.
В пресс-службе окружной администрации "Интерфаксу" пояснили, что традиции вручения куличей на Пасху жителям много лет, при этом количество подарков ежегодно увеличивают. Так, в 2018 году на Пасху в Талдомском округе раздали 870 бесплатных куличей.
Православные отметят Пасху в воскресенье, 28 апреля.
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