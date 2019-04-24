В облправительстве Иркутской области собирают средства для погорельцев Забайкалья

24.04.19 10:02

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области окажет помощь пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае, где без жилья остались более 300 человек, сообщила в среду пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Это огромное горе для сотен семей. Поэтому я вышел с предложением к работникам правительства Иркутской области оказать посильную помощь пострадавшим", - цитирует пресс-служба С.Левченко.

Глава региона напомнил, что два года назад пожар уничтожил поселок Бубновка в Киренском районе Иркутской области, без жилья остались более 500 человек.

"Тогда средства для помощи погорельцам собирали жители всей России. И сейчас я считаю нашим долгом помочь соседнему региону справиться с этой бедой", - сказал губернатор.

В пресс-службе облправительства агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что пожертвования носят исключительно добровольный характер.

"В правительстве отказались от идеи жертвовать однодневный заработок, работникам предложено жертвовать любую сумму, которую они могут позволить, в добровольном порядке. Министерство имущественных отношений региона, где работает около 150 человек, уже собрало порядка 50 тыс. рублей", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Все собранные средства будут направлены на счет, открытый министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.