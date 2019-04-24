Шойгу: у России есть средства преодоления американской ПРО

24.04.19 10:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия обладает средствам преодоления глобальной системы противоракетной обороны США, которая направлена против РФ и Китая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"После выхода США из Договора по ПРО стало очевидно, что развитие этого вида вооружений направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая", - сказал он в среду на московской конференции по международной безопасности.

"Наши партнёры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали. Однако в концептуальных документах Соединённые Штаты официально закрепили антироссийскую направленность работ в сфере ПРО. Это в очередной раз подтвердило правильность наших оценок данной системы", - заявил министр.

"Сегодня США развёртывают объекты противоракетной обороны за пределами своей территории, перекладывая на союзников часть задач по защите континентальной части США от удара баллистических ракет. По сути, их союзники становятся заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности", - сообщил С.Шойгу.

При этом глава Минобороны РФ заверил, что у России есть средства, которые преодолевают противоракетную оборону США.

"Противоракетная оборона никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту объектов. Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Российская Федерация эту задачу решила", - сказал С.Шойгу.

"Ещё раз подчеркну, что дестабилизирующий характер ПРО - налицо. Неконтролируемое и неограниченное развёртывание противоракетных систем подрывает доверие, стимулирует гонку вооружений. Это особенно актуально на фоне выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - заявил С.Шойгу.

Что касается российско-американского договора СНВ-3, который истекает через несколько лет, то его перспективы на текущий момент остаются неясными, добавил С.Шойгу.

"Неясными остаются перспективы Договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", - сказал глава Минобороны РФ.

"Хотел бы подчеркнуть, что с российской стороны все обязательства по срокам и параметрам ограничений вооружений, а также по контролю за их соблюдением выполняются своевременно и в полном объёме", - сказал С.Шойгу.

Ранее в Москве заявляли о готовности к переговорам с США о продлении СНВ-3.