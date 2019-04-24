Патрушев: победить терроризм можно лишь совместно, преодолев разногласия

24.04.19 10:30

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - До окончательного разгрома террористических группировок еще далеко, они активно меняют свою тактику, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Хотя ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация, - "ИФ") сегодня понес серьезные потери, до победы над терроризмом как таковым еще далеко. Сегодня в мире насчитывается более двухсот террористических группировок, которые меняют свою тактику, создают спящие ячейки, новые каналы финансирования, механизмы распространения экстремистской идеологии и вербовки новых членов", - сказал Н.Патрушев, выступая на Московской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что "бороться с этим злом в одиночку не под силу ни одному государству, ему можно противостоять, лишь отложив в сторону имеющиеся разногласия".

Н.Патрушев также обратил внимание на процессы сколачивания военно-политических блоков в Азии и углубление нестабильности на Ближнем Востоке.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе все более активно разворачивается работа по сколачиванию и укреплению военно-политических блоков, которые на словах носят оборонительный характер, однако на деле наращивают наступательный потенциал, устраивают опасные провокации, ведут агрессивную пропагандистскую деятельность", - заявил секретарь СБ РФ.

Как считает Н.Патрушев, "стремление навязать глубоко чуждые ценности и модели развития создало крайне сложную ситуацию на Ближнем Востоке и сформировало предпосылки для радикализации региона".