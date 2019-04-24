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24.04.19 10:36

Врач "Зенита" осматривает в СИЗО Кокорина - ОНК

© РИА Новости. Илья Питалев
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Руководство СИЗО "Бутырка" допустило врача ФК "Зенит" для медосмотра футболиста Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве.

"В настоящее время врач в уже в СИЗО и проводит осмотр Кокорина. По итогу он даст рекомендации по его лечению", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Он отметил, что ОНК со своей стороны будет контролировать исполнение данных врачом рекомендаций.

Как сообщилось, в ходе содержания в СИЗО у А.Кокорина обострилась травма колена из-за отсутствия курса реабилитации после операции.

Адвокаты, а также члены ОНК и столичный уполномоченный по защите прав человека ранее неоднократно просили следствие, прокуратуру и суд допустить к футболисту спортивного врача. Эта необходимость была обусловлена тем, что именно врач "Зенита" контролировал курс реабилитации футболиста и осведомлен об особенностях оказания медпомощи спортсмену.

"В системе здравоохранения столичного управления ФСИН, к сожалению, отсутствуют специалисты по спортивной медицине, более того, лечащие врачи знают своего пациента как никто и могут провести качественную диагностику и назначить более эффективное лечение ", - отметил ранее И.Мельников.

Нападающий "Зенита" А.Кокорин и П.Мамаев с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного о двух потасовках в Москве. Им, а также младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ч. 2 ст. 115 УК РФ), побои группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ст. 116 УК РФ) и хулиганство группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело по существу.

Футболисты обвиняются в участии в двух драках утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Спортсмены частично признают вину - каждый, в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, они категорически отрицают наличие в их действиях состава хулиганства. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

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