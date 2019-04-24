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24.04.19 10:39

Задержаны двое членов банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Дагестан в 1999г

© РИА Новости. Игорь Зарембо
24 апреля. ИНТЕРФАКС- ФСБ РФ сообщает о задержании двух жителей Ставропольского края, которые в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба участвовали во вторжении в Дагестан в 1999 году.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь военнослужащего), задержаны жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев, 1974 г.р., и Нариман Отепов, 1976 г.р.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации, в целях реализации принципа неотвратимости наказания, во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации продолжается розыск участников вооруженного вторжения бандформирований Ш.Басаева и Хаттаба в Республику Дагестан в 1999 году, в результате которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, а также был причинен значительный ущерб экономике республики", - подчеркнули в спецслужбе.

Со своей стороны, в пресс-службе Следственного комитета (СК) "Интерфаксу" сообщили, что в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Т.Бегельдиев и Н.Отепов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Ш.Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, большая группа вооруженных боевиков приняла активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, напав на военнослужащих Вооруженных сил на территории Ботлихского района Дагестана", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что в результате массированного прицельного обстрела участниками банды, в том числе Т.Бегельдиевым и Н.Отеповым, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

"В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что за совершение указанных преступлений в период с 1999 по 2019 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

"Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью", - сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается. В целях реализации принципа неотвратимости наказания Следственный комитет совместно с сотрудниками ФСБ России продолжит принимать самые активные меры для установления всех других участников банды Басаева и Хаттаба. Те, кто посягнул на конституционные права и свободу рано или поздно предстанут перед правосудием и понесут уголовное наказание.

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