Росрыболовство совершит экспедицию в Антарктику впервые с 2007 года

24.04.19 10:41

© РИА Новости. Алексей Дружинин

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Российские учёные после длительного перерыва возвращаются в Антарктику для изучения запасов криля и других водных биоресурсов. Последние научные экспедиции в этот район прошли в 2007 году.

Как сообщает Росрыболовство, вопросы подготовки Антарктической научно-исследовательской экспедиции были обсуждены на заседании совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов под председательством замминистра сельского хозяйства - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Рейс будет совершен на научно-исследовательском судне "Атлантида". Первым этапом экспедиции станут ресурсные исследования криля в антарктической части Атлантики. Вторым этапом может стать изучение состояния запасов водных биоресурсов в зоне регулирования южной части Тихого океана (ЮТО), сейчас этот вопрос обсуждается.

"Получение новых данных о криле поможет в организации массового вылова ресурса, который используется для производства пищевой продукции, кормов и фармацевтических препаратов, - говорится в сообщении. - Кроме того, это даст возможность получить новые данные о состоянии запасов пелагических видов рыб, в первую очередь ставриды, разработать рекомендации по эффективному освоению сырьевой базы, закрепить геополитические интересы России в зоне действия Конвенции комиссии ЮТО - в традиционном районе для отечественного промысла с 1978 года". Речь идет об обосновании увеличения национальной доли вылова ставриды с учетом истории промысла и вклада России в научные исследования в данном районе.

"Информация будет полезна для дальнейших переговоров по возможности пересмотра ключей по распределению национальных квот", - подчеркнул И.Шестаков, процитированный в сообщении.

Ещё одним этапом экспедиции может стать исключительная экономическая зона Аргентины, где ведется промысел кальмара.

Как сообщил на совещании руководитель Атлантического филиала ФГБНУ "ВНИРО" Константин Бандурин, к настоящему времени сформирована научная группа и началась практическая подготовка к выходу в рейс. Летом будет проведен ремонт судна, которое будет дооснащено новым оборудованием.