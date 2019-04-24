Около 70 госуслуг в сфере соцзащиты передаются в центры "Мои документы"

24.04.19 10:48

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Социальные услуги, которые сейчас доступны в учреждениях департамента труда и социальной защиты населения Москвы, с мая по август 2019 года будут переведены в офисы "Мои Документы".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента в среду, около 70 госуслуг можно будет получить по удобному графику, в любом районе, рядом с домом, без привязки к месту прописки.

"Переезд будет проходить в три этапа. На первом, с 6 мая 2019 года, в центры будут переданы 12 государственных услуг. Среди них - важные для ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, жертв политических репрессий услуги", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что первыми в центры "Мои документы" перейдут услуги по выдаче удостоверений, свидетельств, справок о праве на льготы.

"Перевод государственных услуг в МФЦ поможет горожанам сэкономить время и быстро получить нужные услуги, так как в центрах "Мои Документы" практически нет очередей. Время ожидания получения услуги не превышает 15 минут", - заявили в департаменте.

По данным мэрии, сейчас в 130 МФЦ москвичи уже получают более 180 разных услуг, могут оформить практически любые документы. При этом 98% услуг специалисты центров предоставляют по экстерриториальному признаку.