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24.04.19 10:48
Около 70 госуслуг в сфере соцзащиты передаются в центры "Мои документы"
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента в среду, около 70 госуслуг можно будет получить по удобному графику, в любом районе, рядом с домом, без привязки к месту прописки.
"Переезд будет проходить в три этапа. На первом, с 6 мая 2019 года, в центры будут переданы 12 государственных услуг. Среди них - важные для ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, жертв политических репрессий услуги", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что первыми в центры "Мои документы" перейдут услуги по выдаче удостоверений, свидетельств, справок о праве на льготы.
"Перевод государственных услуг в МФЦ поможет горожанам сэкономить время и быстро получить нужные услуги, так как в центрах "Мои Документы" практически нет очередей. Время ожидания получения услуги не превышает 15 минут", - заявили в департаменте.
По данным мэрии, сейчас в 130 МФЦ москвичи уже получают более 180 разных услуг, могут оформить практически любые документы. При этом 98% услуг специалисты центров предоставляют по экстерриториальному признаку.
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