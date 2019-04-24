Кожемяко встретил Ким Чен Ына в столице Дальнего Востока

24.04.19 12:20

Фото Александра Сафронова (Администрация Приморского края)

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, который прибыл в среду, 24 апреля, во Владивосток, встретил глава Приморья Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе администрации края.

На площадке перед железнодорожным вокзалом его встретил почетный караул, поприветствовали Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

Бронепоезд лидера КНДР прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока в 18.00. Почетный караул исполнил гимн Корейской Народно-Демократической Республики и России, после чего Ким Чен Ын пожал руку присутствующим представителям принимающей сторон.

Как рассказал журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко, лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его пребывания во Владивостоке будут угощать традиционно русскими блюдами, в том числе борщом и пельменями, предложат и икру.

Он подчеркнул, что никаких особых требований со стороны северокорейского протокола к организации визита Ким Чен Ына российской стороне выдвинуто не было.

"Каких-то особых требований, невыполнимых, со стороны Северной Кореи заявлено не было. Все согласование прошло гладко. Что-то мы сделали, а что-то уже было подготовлено", - рассказал О.Кожемяко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в программе Ким Чен Ына - "и посещение трудовых коллективов, и культурных центров, и встречи с простыми людьми".

На просьбу раскрыть, чем будут кормить северокорейского гостя в кампусе Дальневосточного федерального университета, где пройдут его переговоры с президентом РФ, О.Кожемяко сказал: "Будут представлены все блюда русской национальной кухни. Они пожелали их попробовать (...) Будет вполне разнообразный выбор. Скорее всего, будет наш борщ, наши пельмени (...) Икра тоже будет, обязательно".

Глава Приморья добавил, что на кухне будут работать и корейские повара.

О.Кожемяко рассказал, что лидер КНДР пройдет по городу, "тем же маршрутом, которым проходил его дед Ким Ир Сен, его отец Ким Чен Ир, повторил этот маршрут".

На вопрос, отличается чем-то делегация Ким Чен Ына от той, которая сопровождала его отца, О.Кожемяко, встречавший в свое время и Ким Чен Ира, сказал, что "отличия незначительные".

Губернатор выразил надежду на то, что пребывание Ким Чен Ына на приморской земле оставит у него хорошие впечатления и напомнил о радушии и гостеприимстве местных жителей. "Отношение приморцев к соседям всегда было радушное", - сказал О.Кожемяко.

Ранее корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" сообщал, что бронепоезд лидера КНДР прибыл на вокзал Владивостока по первому пути. Сначала из него вышли северокорейские служащие. Затем из состава вышел сам Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер в сопровождении делегации проследовал в здание железнодорожного вокзала во Владивостоке. Оттуда Ким Чен Ын в сопровождении делегации отправился к привокзальной площади. Он шел, разговаривая с сопровождающими. Лидер КНДР улыбался и был в хорошем расположении духа.

Далее северокорейский лидер пересел на лимузин и отъехал от железнодорожного вокзала Владивостока. По бокам лимузина бежала охрана. Они сопровождали машину несколько десятков метров, дальше автомобиль увеличил скорость и уехал по направлению к центральной площади города. За лимузином лидера КНДР следовал кортеж автомобилей.

Предполагается, что Ким Чен Ын отправился на остров Русский в кампус Дальневосточного федерального университета, где в четверг состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

После отъезда делегации с центральной улицы у железнодорожного вокзала сняли оцепление, возобновили автомобильное движение.

Между тем, жители Владивостока и иностранные туристы активно фотографируются и снимают видеоролики на фоне бронепоезда лидера КНДР Ким Чен Ына.

Поезд стоит у платформы на железнодорожном вокзале, на которой обычно останавливается "Аэроэкспресс", вход на платформу закрыт. Горожане снимают поезд с виадука, под которым находится платформа, а также через окна железнодорожного вокзала. Некоторые делают "селфи" на фоне поезда.

В настоящее время движение пешеходов и транспорта в районе привокзальной площади возобновилось.