Генштаб РФ: развал СНВ-3 приведет к новой гонке вооружений

24.04.19 11:18

© РИА Новости. Вадим Савицкий

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов предупредил, что выход США из договора СНВ-3 приведет к полной утрате инспекционной деятельности в сфере стратегических вооружений, результатом станет гонка вооружений.

"Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений - инспекционной деятельности на объектах Россия - США", - сказал В.Герасимов, выступая на московской конференции по международной безопасности.

Он подчеркнул, что "отказ от допуска инспекторов на объекты приведет к тому, что в оценках потенциала противостоящих средств мы будем обязаны исходить из максимальных возможностей, а не реального состояния, что можно проверить в ходе инспекции".

"Итог - обострение недоверия, новый виток гонки ракетных вооружений", - подчеркнул он.

Военачальник отметил, что "в первую очередь это скажется на безопасности государств Европы, ведь США далеко".

"В этой ситуации наши европейские соседи должны определиться сами, нужно ли им такое противостояние. Также как и в случае с разрушением договора по ПРО мы будем вынуждены реагировать, чтобы не допустить создания угроз нашей безопасности", - предупредил он.

При этом глава Генштаба РФ опроверг утверждения некоторых СМИ о якобы приготовлении РФ к военным действиям.

"Хочу также опровергнуть тезис о якобы ведущихся нашей страной военных приготовлениях, который сейчас активно тиражируется русофобскими СМИ и используется в развернутой антироссийской западной пропаганде", - сказал В.Герасимов в среду на Московской конференции по безопасности.

"Вооруженные силы РФ максимально открыты как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности", - заявил он.