Инфраструктурные объекты для отдаленного района Севастополя могут войти в ФЦП развития Крыма

24.04.19 11:10

© РИА Новости. Александр Вильф

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Ряд инфраструктурных объектов для отдаленного от центра Севастополя микрорайона - бухты Казачья - планируется включить в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма, сообщила в среду пресс-служба правительства города.

"Мы рассказали (местным жителям - ИФ), что именно и где может быть построено в микрорайоне бухты Казачья. Так, запланировано строительство школы, детского сада, бассейна, парка и многофункционального центра дополнительного образования в сфере культуры и искусства, а также поэтапное благоустройство пляжей. Эти объекты еще только предстоит включить в федеральную целевую программу", - сказал губернатор Дмитрий Овсянников, которого цитирует пресс-служба.

Уточняется, что в микрорайоне на данный момент отсутствуют учреждения, где бы жители могли проводить досуг, заниматься спортом.

В новом центре дополнительного образования в сфере культуры планируется открыть классы для занятий музыкой на народных и струнных инструментах, студии рисунка, живописи, дизайна. Кроме того, центр будет включать зрительный зал на 400 мест, библиотеку и летнюю эстраду.

Для развития спорта в микрорайоне планируется построить детскую водноспортивную станцию, где разместятся эллинг для хранения яхт, учебный корпус, мастерские, причалы. При действующем образовательном центре построят бассейн.

В 2017 году в Казачьей бухте были открыты школа и детский сад. Ведется строительство второго корпуса школы на 704 места и еще одного сада на 280 детей. До 2022 года планируется также построить поликлинику на 320 посещений в смену.

Как сообщалось, крымская ФЦП принята правительством РФ в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года. В программу неоднократно вносились правки. В последний раз - в сентябре 2018 года, тогда ФЦП была продлена до 2022 года, а расходы на нее выросли почти на 5% - до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в марте 2019 года сообщил журналистам, что финансирование по программе до 2022 года планируется увеличить еще на 50 млрд рублей из-за удорожания и корректировки ряда проектов. Таким образом, расходы могут вырасти еще примерно на 5,7% - до 927,8 млрд рублей.

Позже, в начале апреля, С.Назаров озвучил планы по продлению ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2025 года, при этом ее финансирование может вырасти на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе превысит 1 трлн рублей.

12 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству страны изыскать средства на продление ФЦП до 2025 года.