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24.04.19 11:25

Шойгу обещает адекватный ответ на активность НАТО в Черном и Балтийском морях

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия ответит на усиление активности НАТО в Черном море и на Балтике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Практические действия альянса - будь то освоение военной

инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Чёрном и Балтийском морях - ведут к росту напряжённости, требуют адекватного реагирования с российской стороны", - сказал он в среду на московской конференции по международной безопасности.

"Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причём не обязательно симметрично действиям НАТО", - заявил С.Шойгу.

Министр сказал, что в НАТО придумали российскую угрозу и поверили в нее.

"Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического альянса. В её основе лежит принцип "сам придумал - сам в это и поверил". То есть сами придумали российскую угрозу - сами себя ею и пугают", - заявил С.Шойгу.

Ранее стало известно, что стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани.

Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:15 мск, в течение более четырех часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Одновременно с ним к Крыму в районе 17:20 мск совершил подлет американский морской разведчик P-8A Poseidon. Первоначально, встав в круг над международными водами Черного моря на участке между Евпаторией и Севастополем, он осуществлял полет в 15-17 км от российской морской границы к западу от Крыма, находясь на высоте 6,5 тыс. км. При этом он временами приближался к Севастополю на расстояние 40 км и авиабазам Бельбек и Кача, расположенным на юго-западе полуострова, - на 42-44 км. Американский морской разведчик затем продолжил выполнение задания вблизи Новороссийска. В общей сложности Poseidon, также вылетевший с авиабазы Сигонелла, провел у российских берегов на Черном море не менее двух часов.

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