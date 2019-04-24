Россияне за семь лет стали употреблять вдвое меньше спиртного - Минздрав

24.04.19 11:34

© РИА Новости. Варвара Гертье

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза за семь лет, заявляют в Министерстве здравоохранения РФ.

"Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литра на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза", - говорится в докладе Минздрава по итогам 2018 года, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

По данным ведомства, это привело к сокращению числа не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств, что сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста - с 2012 года на 18%.