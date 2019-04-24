Сбежавших с места ДТП пьяных водителей теперь могут лишать свободы на срок до 9 лет

24.04.19 11:40

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ужесточается ответственность водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадали или погибли люди.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Закон был принят Государственной Думой 17 апреля, одобрен Советом Федерации 22 апреля.

В частности, вносятся изменения в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или правила эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения противоправного деяния.

Таким образом, если деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места ДТП, то это наказывается "принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

В случае, если в аварии, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и это сопряжено с оставлением места ДТП, есть погибший, то деяние "наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет". Если в ДТП погибли два и более лиц - от четырех до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.