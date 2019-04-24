Большинство российских туристов выбирают туры в Петербург на майские праздники

24.04.19 11:38

© РИА Новости.Александр Гальперин

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербург стал одним из наиболее популярных направлений у россиян на майские праздники, туроператоры отмечают рост продаж до 50%, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Поскольку до майских праздников осталось совсем немного времени, большинство россиян уже определились с отдыхом. Две недели назад Санкт-Петербург был среди наиболее востребованных в этот период направлений, и по состоянию на вчерашний день остается в лидерах продаж. Туроператоры отмечают рост числа бронирований от 5-7% до 50%", - рассказала она.

По словам И.Тюриной, сейчас приобрести билеты на поезда в Санкт-Петербург почти невозможно, поскольку все места раскупили почти на старте продаж. "В отелях почти полная загрузка, билеты на поезда давно проданы, поэтому отправиться в Петербург можно только на самолете или автомобиле. Некоторые клиенты туроператоров вынуждены отменять заказы из-за того, что не успели приобрести билеты на поезда", - добавила она.

Эксперт отметила, что такой ажиотаж вокруг турпоездок в Санкт-Петербург связан, в первую очередь, с длинными праздниками и отложенным спросом. "На прошлогодних майских праздниках сказались траты в преддверии Чемпионата мира по футболу - 2018. Тогда уже вовсю продавались билеты на матчи, россияне потратились, на дополнительные поездки средств не осталось", - подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

По данным РСТ, туристы предпочитают поездки в Петербург на первомайские праздники, останавливаются в отелях 3-4* на 3-5 дней. "Едут отовсюду - и Сибирь, и южные регионы, и Дальний Восток, и Якутия. А москвичей не так много. Путешественники стараются не экономить на турах, поэтому выбирают поездки с экскурсиями", - рассказала И.Тюрина.

Некоторые туроператоры сообщают, что у российских туристов больше востребованы поездки в Санкт-Петербург в июне, чем на майские праздники. "Скорее всего, это связано с тем, что путешественники во время длинных праздников могут позволить себе полноценный отдых за рубежом, в то время как в Санкт-Петербург они смогут съездить и в любые выходные", - заключила пресс-секретарь РСТ.

По данным исследования сервиса по поиску авиабилетов и отелей Aviasales, отели Санкт-Петербурга были признаны самыми недорогими. Цены в гостиницах начинаются от 513 рублей с человека за ночь. Примечательно, что самые дешевые объекты размещения расположены в центре города.