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24.04.19 11:41
"Яндекс" летом запустит каршеринг в Казани
Первоначально автопарк будет состоять из нескольких сотен автомобилей: Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, машин бизнес-класса и грузовых фургонов.
"Драйв" станет единственным каршерингом в Казани. Мы запускаемся с большим автопарком и надеемся, что сможем улучшить транспортную инфраструктуру в городе", - цитирует руководителя "Яндекс.Драйва" Антона Рязанова пресс-служба.
В настоящее время открыта регистрация пользователей.
"Яндекс.Драйв" работает в Москве с февраля, а в Санкт-Петербурге - с декабря 2018 года. В автопарке сервиса больше 9,5 тыс. автомобилей, в том числе машины бизнес-класса и грузовые фургоны. За время работы сервиса водители совершили около 16,5 млн поездок.
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