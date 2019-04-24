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24.04.19 11:44
Самый большой в мире пасхальный кулич планируют испечь в Екатеринбурге
Кондитеры изготовят кулич по фирменной рецептуре из полтонны отборного изюма, 22 тыс. штук яиц, более 300 кг сливочного масла, 1,5 тонн муки и более 200 кг сахарной помадки. Масса изделия должна получиться не менее 3 тонны, диаметр - около 5 метров.
"На нем будут выполнены макет части Екатеринбурга с Городским прудом и будущим собором святой Екатерины", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что специально для фиксации нового мирового рекорда в Екатеринбург прибудет генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов. Также рекорд будет занесен в Реестр рекордов России.
Кулич будет освещен во время пасхальных торжеств 28 апреля на площадке у театра драмы. Участники праздника получат по его кусочку.
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