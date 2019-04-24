СПЧ предлагает организовать защиту журналистов в РФ в соответствии с рекомендациями СЕ

24.04.19 11:49

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил о необходимости внести изменения в законодательство по защите журналистов.

"Надо будет подумать над тем, чтобы сенаторы внесли предложения по изменению уголовно-процессуального законодательства. Тем более есть рекомендации Совета Европы на этот счёт, которые были приняты значительно позже закона о СМИ", - сказал М.Федотов в среду на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Глава СПЧ сел это необходимым после следственных действий в московской редакции информационного агентства "Росбалт".

"Статья 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ и закон о СМИ запрещает допрашивать журналиста об источнике конфиденциальной информации и прямо запрещает разглашать источник информации. Но в законе нет запрета на обыски в организации", - отметил М.Федотов.

Глава СПЧ считает, что необходимо защищать журналиста как источник независимой информации. "То, что мы видим и в деле Кирилла Вышинского, и в деле Ассанжа это все вопросы безопасности журналистов", - считает М.Федотов.

Кроме того, глава СПЧ анонсировал создание совместно с Союзом журналистов России центра мониторинга нарушения прав журналистов. "Мы будем создавать центр мониторинга нарушения прав журналистов, он уже практически начал работу" - сказал М.Федотов.

18 апреля редакция "Росбалта" сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис информагентства для следственных действий. Позже адвокат "Росбалта" сообщил, что следственные действия проводятся по делу о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ), возбужденному в декабре прошлого года по заявлению бизнесмена Алишера Усманова. Полиция изъяла системные блоки сотрудников редакции, а также некоторые документы.

23 апреля стало известно, что главный редактор "Росбалта" в Москве Николай Ульянов стал свидетелем по делу о клевете на А.Усманова.