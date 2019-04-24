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24.04.19 11:51

Памфилова не исключает ликвидации трети российских партий до конца года

© РИА Новости. Илья Питалев
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Около двух десятков политических партий могут быть ликвидированы к концу года, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Проанализировали информацию о соответствии партий этим критериям (указанным в соответствующем законе - ИФ), и на сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждают свою состоятельность и примерно треть может быть ликвидирована к концу этого года", - сказала Э.Памфилова журналистам в среду.

"Это наш прогноз, исходя из той информации, которую мы отработали. Наверное, это и хорошо, то есть это естественный процесс должен быть ",- отметила она.

"То ли это партии-призраки, то ли это спящие, когда-нибудь проснуться, а кто-то, может быть, уже заснул навсегда", - сказала Э.Памфилова о партиях, которые за семь лет с момента либерализации законодательства почти не участвовали в выборах.

Вместе с тем, по ее словам, в последние годы стала набирать определенные обороты межпартийная конкуренция.

"Если сравнить участие партий в выборах 2017 и 2018 годов, то мы видим позитивную динамику. Обратите внимание на уровень законодательных собраний регионов: больше, чем в два раза увеличилось партийное представительство",- сказала Э.Памфилова.

Ранее в Минюсте сообщили, что начиная с июня 2019 года намерены проверить более 30 политических партий, зарегистрированных семь лет назад, на предмет их участия в выборах. По состоянию на 15 января в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о 64 политических партиях, 63 из них имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений.

В Минюсте напомнили, что в апреле 2012 года в закон "О политических партиях" были внесены поправки, облегчающие регистрацию партий.

Вместе с тем, согласно этому закону, партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, может быть ликвидирована по решению Верховного суда.

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