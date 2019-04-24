Сотрудники газоснабжающей организации в Северной Осетии задержаны за злоупотребление полномочиями

24.04.19 11:57

© РИА Новости. Вадим Жернов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Начальников территориальных участков предприятия по продаже населению природного газа в Северной Осетии подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте МВД РФ в среду.

"В настоящее время два начальника участков задержаны и водворены в ИВС, в отношении остальных избирается мера пресечения", - сообщается на сайте.

Уточняется, что "сотрудники республиканских УЭБиПК МВД и УФСБ РФ установили необоснованные начисления объемов газа на потребителей для сокрытия крупных хищений газа, а также потерь газоснабжающего предприятия".

Поясняется, что недостоверные сведения о якобы реализованном газе предоставлялись для обоснования и установления тарифа, в который включена сбытовая надбавка за реализацию газа предприятия.

Сотрудники полиции во всех территориальных участках общества с ограниченной ответственностью и в головном офисе изъяли документацию.

"Следственное управление МВД по Северной Осетии возбудило 14 уголовных дел по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК РФ) в отношении четырех начальников территориальных участков, которые только за несколько месяцев 2018 года причинили ущерб предприятию на сумму свыше 150 млн руб", - отмечает пресс-служба.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности фигурантов.