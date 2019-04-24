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Через два года: суд начал рассмотрение дела обвиняемого в коррупции экс-главы Марий Эл
   
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24.04.19 11:58

Нижегородский суд продлил до октября арест экс-главы Марий Эл Маркелова

© РИА Новости. Андрей Старостин
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду продлил меру пресечения в виде содержания под страже на полгода обвиняемому в коррупции бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову и фигурантке этого же дела - главе марийской телекомпании Наталье Кожановой.

"Арест продлен обоим по 2 октября 2019 года", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье " адвокат Л.Маркелова Елена Вяткина.

Она уточнила, что Л.Маркелов и Н.Кожанова будут находиться в СИЗО в Нижнем Новгороде.

Е.Вяткина отметила, что экс-министру сельского хозяйства Марий Эл Ираиде Долгушевой, обвиняемой в рамках этого дела в злоупотреблении полномочиями, продлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное слушание по уголовному делу в суде началось накануне.

В ходе слушаний, которые прошли в закрытом режиме, прокуратура заявила отвод одному из защитников Л.Маркелова, усмотрев конфликт интересов в том, что адвокат представляет интересы экс-главы республики и предпринимателя Николая Криваша, также проходящего фигурантом в этом деле и в данный момент находящегося в розыске.

Ранее сообщалось, что экс-главе Марий Эл предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

Директору "Телекомпании 12 Регион" Н.Кожановой вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ), экс- министру сельского хозяйства Марий Эл И. Долгушевой - злоупотребления полномочиями.

По версии следствия, Л.Маркелов получил через Н.Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что взятка, полученная Л.Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Н.Криваш фиктивно выкупил через Н.Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Свою вину Л.Маркелов не признает.

Н.Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

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