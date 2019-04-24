|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.04.19 11:58
Нижегородский суд продлил до октября арест экс-главы Марий Эл Маркелова
"Арест продлен обоим по 2 октября 2019 года", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье " адвокат Л.Маркелова Елена Вяткина.
Она уточнила, что Л.Маркелов и Н.Кожанова будут находиться в СИЗО в Нижнем Новгороде.
Е.Вяткина отметила, что экс-министру сельского хозяйства Марий Эл Ираиде Долгушевой, обвиняемой в рамках этого дела в злоупотреблении полномочиями, продлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Предварительное слушание по уголовному делу в суде началось накануне.
В ходе слушаний, которые прошли в закрытом режиме, прокуратура заявила отвод одному из защитников Л.Маркелова, усмотрев конфликт интересов в том, что адвокат представляет интересы экс-главы республики и предпринимателя Николая Криваша, также проходящего фигурантом в этом деле и в данный момент находящегося в розыске.
Ранее сообщалось, что экс-главе Марий Эл предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).
Директору "Телекомпании 12 Регион" Н.Кожановой вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ), экс- министру сельского хозяйства Марий Эл И. Долгушевой - злоупотребления полномочиями.
По версии следствия, Л.Маркелов получил через Н.Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Следствие считает, что взятка, полученная Л.Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Н.Криваш фиктивно выкупил через Н.Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.
Свою вину Л.Маркелов не признает.
Н.Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket