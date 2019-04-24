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24.04.19 12:02

Украина отказывается обсуждать с Россией "керченский инцидент" - МИД РФ

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Киев отказался от дальнейших консультаций с РФ по инциденту с украинскими военными кораблями, произошедшему в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, сообщает в среду МИД России.

В сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства, отмечается, что российская делегация провела соответствующие консультации 23 апреля в Гааге с украинской стороной, которая ставит этот вопрос перед Международным трибуналом по морскому праву (МТМП).

"Несмотря на подтвержденную с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них", - заявили на Смоленской площади.

"Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины, а также призвали украинскую сторону "действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы".

"Поставили вопрос относительно готовности украинской стороны в дальнейшем соблюдать положения соответствующих законов и правил, регулирующих судоходство в территориальном море Российской Федерации и в Керченском проливе, что помогло бы избежать подобных инцидентов в дальнейшем. К сожалению, он остался без ответа", - заявили в МИД РФ.

18 апреля 2019 года МТМП подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

16 апреля Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с информацией о задействовании Украиной предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур урегулирования споров в отношении инцидента, связанного с провокацией в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года.

"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", - говорилось в заявлении на сайте ведомства.

Как подчеркивается в заявлении, "международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа".

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву.

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