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24.04.19 12:28

В Минобороны РФ и Госдуме возлагают большие надежды на саммит РФ-КНДР

© РИА Новости. Виталий Аньков
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Встреча лидеров России и КНДР переводит отношения двух стран на "новый виток", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"У нас всегда с Пьхеньяном были тесные отношения, в том числе и в парламентской плоскости. Отношения между Россией и Пхеньяном созрели для того, чтобы быть переведенными на новый виток. Встреча наших лидеров в Пхеньяне, думаю, будет для этого самым серьезным фактором", - сказал Л.Слукций "Интерфаксу" после заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурге в среду.

"Уверен, что у нас впереди многовекторное сотрудничество с КНДР по многим направлениям: и в политике, и в экономике, и в культуре. С удовольствием в нашей плоскости парламентской дипломатии будем реализовывать грядущие договоренности наших лидеров", - добавил Л.Слуцкий.

Российя рассчитывает и на военное сотрудничество с КНДР. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром Народных вооружённых сил КНДР, генералом армии Но Гван Чхолем в среду.

"В России дорожат отношениями дружбы и добрососедства с Корейской Народно-Демократической Республикой. Подтверждаем настрой на дальнейшее развитие сотрудничества", - сказал С.Шойгу.

По его словам, в России настроены на углубление политического диалога с КНДР, и знаковым событием станет предстоящая встреча лидеров двух стран. "Знаковым событием в российско-корейских отношениях, безусловно, станет предстоящая встреча президента России Владимира Владимировича Путина и председателя Госсовета товарища Ким Чен Ына. Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество", - сказал С.Шойгу.

Северокорейская сторона также рассчитывает на плодотворное взаимодействие с Россией в военной сфере и укрепление международной безопасности, заявил министр Народных вооружённых сил КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль.

"Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и обсуждение нашего взаимодействия. Обязательно примем участие в развитии международной безопасности", - сказал северокорейский министр в среду на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По оценке Но Гван Чхоля, нынешняя встреча делегаций двух стран "играет очень большую роль" в военном сотрудничестве России и КНДР.

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