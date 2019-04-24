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24.04.19 12:35
Воздух в Москве впервые в 2019 году прогрелся выше 20 градусов
"Воздух впервые с начала года прогрелся выше 20-градусной отметки. Прежний температурный максимум установлен 22 апреля - плюс 18,8 градуса", - уточнил собеседник агентства.
При этом абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве 24 апреля был зафиксирован в 1950 году, когда температура поднялась до 28 градусов.
По прогнозам синоптиков, солнечная погода с температурой выше климатической нормы сохранится в столичном регионе и в ближайшие дни.
Так, в субботу в ночные часы температура воздуха в городе не будет опускаться ниже 8-10 градусов тепла, днем будет повышаться до 20-22 градусов. С воскресенья ожидается небольшое похолодание: в дневные часы не более 17 градусов тепла.
Существенных осадков до конца месяца в Москве не ожидается, и нынешний апрель может стать самым сухим в ХХI столетии и войти в тройку самых сухих за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.
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