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24.04.19 12:48
Мастера колокольного звона соберутся на фестиваль в Рязанской области
В программе фестиваля выступления звонарей, поэтов, авторов-исполнителей духовно-патриотических песен, творческих коллективов и солистов; мастер-класс на учебной звоннице для всех желающих; ярмарки декоративно-прикладного искусства.
Впервые фестиваль колокольного звона состоялся в Рязанской области в 2014 года на территории Иоанно-Богословского мужского монастыря. В 2018 году участие в фестивале колокольного звона принимали звонари из Мурома, поэтому в будущем планируется придать фестивалю статус межрегионального.
"Хотелось бы расширить его границы и пригласить к участию фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторов и исполнителей духовно-патриотических песен, мастеров игры на русских народных инструментах", - отмечают организаторы фестиваля.
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