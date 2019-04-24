Мастера колокольного звона соберутся на фестиваль в Рязанской области

24.04.19 12:48

© РИА Новости. Александр Поготов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - В Рязанской области 4-5 мая пройдет V региональный фестиваль мастеров колокольного звона "Рязанские перезвоны" имени В.И. Широковой, сообщила в среду пресс-служба Рязанской епархии.

В программе фестиваля выступления звонарей, поэтов, авторов-исполнителей духовно-патриотических песен, творческих коллективов и солистов; мастер-класс на учебной звоннице для всех желающих; ярмарки декоративно-прикладного искусства.

Впервые фестиваль колокольного звона состоялся в Рязанской области в 2014 года на территории Иоанно-Богословского мужского монастыря. В 2018 году участие в фестивале колокольного звона принимали звонари из Мурома, поэтому в будущем планируется придать фестивалю статус межрегионального.

"Хотелось бы расширить его границы и пригласить к участию фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторов и исполнителей духовно-патриотических песен, мастеров игры на русских народных инструментах", - отмечают организаторы фестиваля.