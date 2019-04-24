Свыше 200 млн яиц продадут на Пасху в Подмосковье

24.04.19 12:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Несколько сотен миллионов яиц планируется продать жителям Подмосковья в преддверии Пасхи, сообщает пресс-служба Минпотребрынка Московской области

"Согласно предварительному мониторингу, в магазинах розничных торговых сетей, на ярмарках, рынках, торговых палатках в период подготовки к пасхальным праздникам будет продано более 200 миллионов яиц", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Владимира Посаженникова.

Он отметил, что стоимость десятка яиц в магазинах области в среднем составляет порядка 60-65 рублей. В гипермаркете на территории региона куриные яйца представлены в среднем от 15-18 производителей от 40 до 225 рублей.

"Жители региона могут побаловать себя и такими экзотическими продуктами как яйцо страуса, его цена составляет порядка 1 500 рублей или яйца цесарки - 360 рублей за 7 штук", - добавил В.Посаженников.

В пресс-службе областного ведомства уточнили, что продуктовый пасхальный ассортимент областных магазинов включает более 220 видов наименований товаров: куличи, творожные пасхи, подарочные наборы, ингредиенты для готовки, тематические украшения для праздничного стола, наборы для оформления яиц и традиционное для пасхального праздника вино Кагор.

Ранее сообщалось, что рост цен на яйца перед Пасхой в Подмосковье не превысит 10%. Такие данные озвучили в министерстве потребительского рынка и услуг Московской области. При этом в министерстве отмечают, что рост цен наблюдается на розничных и сельскохозяйственных рынках и в несетевых розничных магазинах формата "у дома".