Пожарные получат право проводить проверки в торговых центрах без предупреждения

24.04.19 12:51

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - В МЧС России подготовили поправки в законопроект по совершенствованию деятельности пожарного надзора, которые дают право проводить без уведомлений проверки в торговых центрах.

Соответствующий проект закона был внесен ранее в Госдуму после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Консенсус между всеми федеральными органами исполнительной власти найден. Остались считанные дни, и соответствующие поправки к законопроекту будут внесены в Госдуму", - сказал главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев в среду на пресс-конференции в Москве.

Так, по его словам, в качестве поправок утверждены профилактические рейдовые осмотры объектов защиты торговых центров инспектором без уведомления. В частности, речь идет о проверке на предмет соответствия эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности".

Кроме того, сотрудники МЧС будут принимать участие в аттестации экспертов, которые контролируют составление проектной документации на объектах с массовым пребыванием людей.

"Одновременно мы упрощаем порядок проверки торговых центров, чтобы инспектор Госпожнадзора мог целиком проверить здание, невзирая на количество юридических лиц, учреждений и организаций, которые занимают это строение", - отметил директор департамента МЧС.

Также, по его словам, в поправках уточнены ряд опций, направленных на совершенствование общественных отношений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Вступление закона в силу ожидается с 1 июля 2020 года. До принятия закона будут приняты порядка восьми подзаконных актов от правительства РФ, Минстроя и МЧС, уточнил Р.Еникеев.