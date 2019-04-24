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24.04.19 12:54

Памфилова не исключила снижения "муниципального фильтра" в нескольких регионах

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Смягчение "муниципального фильтра" может состояться в нескольких регионах, где будут выбирать губернаторов, несмотря на то, что соответствующий законопроект не успеют принять к сентябрю, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Надежда есть и возможность, что в ряде регионов "фильтр" будет снижен, она остаётся", - заявила Э.Памфилова журналистам в среду на презентации новых цифровых проектов ЦИК.

"По крайней мере у меня процентов 80 или больше уверенность, что в ряде регионов это может произойти", - добавила она.

По ее словам, несмотря на то, что законопроект, внесённый ЛДПР, будет рассматриваться только в июле, который к тому же требует серьезной корректировки, у ЦИК есть ещё два других варианта. "Если говорить о законопроекте, который затрагивает вопросы совместного ведения, то навряд ли, конечно (его успеют принять - ИФ). Над ним надо работать, и к этому сезону он не успевает", - сказала Э.Памфилова.

Во-первых, заявила она, "возможно провести это как технические поправки через другие законопроекты". "Посмотрим, насколько депутаты пойдут на это", - добавила Э.Памфилова.

Во-вторых, ЦИК России намерен разослать письма в законодательные и исполнительные органы тех регионов, где 8 сентября будут избирать высшее должностное лицо, то есть главы субъектов. "Мы, безусловно, сейчас разошлем письма от имени Центральной избирательной комиссии в законодательные органы субъектов РФ, исполняющим и главам регионов. В те регионы, где будут выборы высшего должностного лица в этой кампании", - сказал Э.Памфилова.

Всего их 16, и только в четырех из них "муниципальный фильтр" не превышает, а равен 5%.

Глава ЦИК уточнила, что во всех оставшихся 12 регионах, кроме Санкт - Петербурга, можно снижать планку фильтра до 5%. "Мы посчитали - во всех, кроме Санкт-Петербурга, где проходят выборы высшего должностного лица региона, везде можно снижать этот "фильтр" до пяти без ущерба, то есть не будет противоречить требованию о трёх четвертях (муниципальных образований - ИФ), они в эти три четверти укладываются", - пояснила Э.Памфилова.

"В Санкт-Петербурге, там не получается, но, по крайней мере, до 6% они могут снизить", - считает она.

"По крайней мере, мы разъяснения такие дадим, рекомендации такие дадим. И уже регионы могут вполне сейчас, даже при нынешнем законодательстве федеральном, могут эти нормы снижать. Все, что от нас зависит, мы всё сделаем для того, чтобы всё-таки в ряде регионов этот "фильтр" был снижен. Мы над этим работаем, как я и обещала, последовательно", - сказала глава ЦИК России.

"Муниципальный фильтр" представляет собой процедуру сбора подписей от 5% до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона.

Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.

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