Вице-мэр Сочи уволился по собственному желанию спустя год после ареста

24.04.19 13:01

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит, арестованный по обвинению в превышении полномочий, покинул свой пост.

"Накануне М.Чермит по собственному желанию уволился из администрации Сочи", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе мэрии в среду.

Собеседник агентства отметил, что, находясь под следствием в течение года, М.Чермит оставался сотрудником горадминистрации.

"Заявление об увольнении по собственному желанию прислали по почте", - добавил представитель мэрии.

При этом он не уточнил, кто именно прислал документ в администрацию.

Как сообщалось, первый заместитель мэра Сочи М.Чермит был задержан 18 апреля 2018 года. Он обвиняется в незаконной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса Сочи. В марте 2019 года в суде фигурант не признал свою вину и отказался давать показания.

М.Чермит занимал должность первого заместителя главы Сочи с января 2016 года.

В течение прошлого по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий силовики задержали ряд высокопоставленных чиновников администрации Сочи. В их числе также вице-мэр Анатолий Рыков, заместители мэра Юрий Паламарук, Сергей Юрин, Иван Бомбергер, руководитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Сочи Александр Иванов, директор МУП "Водоканал" Сергей Винарский.