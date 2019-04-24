Томскую "Монстрацию" перенесли из парка на старейшую улицу города

24.04.19 13:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Комитет общественной безопасности администрации Томска предложил организаторам местной "Монстрации" новое место проведения - улицу Бакунина - взамен ранее согласованного парка имени Геннадия Ворошилова (участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза) на улице 5-й Армии, сообщила организатор мероприятия Ирина Сонич.

"Сначала предложили ходить вокруг и около стадиона, который по соседству со сквером Ворошилова, но нас этот вариант не устроил - я настояла на том, чтобы предложили другие. Предложили улицу Бакунина, мы согласились", - сказала И.Сонич агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду.

По ее словам, организаторы ранее просили разрешить выйти "Монстрации" на улицу Бакунина, но в мэрии указывали на возможные проблемы с проведением.

"Сейчас же никаких проблем с территорией не возникло, судя по всему. Улицу перекроют на время шествия. Мы планируем несколько раз пройтись по улице от Бакунина, 21 и закончить акцию, не доходя до Музея истории Томска", - добавила И.Сонич.

Ранее сообщалось, что администрация Томска согласовала проведение молодежного шествия с элементами абсурдистского карнавала - "Монстрации" - в парке имени Г.Ворошилова в спальном районе города.

В среду мэр Томска Иван Кляйн, выступая с ежегодным отчетом перед гордумой, высказал мнение, что "парк героя - не то место, где надо проводить "Монстрацию". Он пообещал через городской комитет общественной безопасности предложить организаторам акции другое место проведения.

В Томске "Монстрация" пройдет во второй раз. В 2018 году ее проводили в сквере на улице Высоцкого - в районе промзоны на северной окраине города, так как организаторам отказали в согласовании маршрута по городу. Участники мероприятия были вынуждены ходить с плакатами по кругу.

Парк имени Г.Ворошилова в Томске располагается в Томске на улице 5-й Армии (спальный район на севере города). Свое имя парк получил в 2012 году в честь проживавшего в этом районе ветерана. В 2017 году в парке прошла реконструкция за 13 млн рублей.

Улица Бакунина в Томске считается самой старой в городе. Она возникла в XVII веке после застройки части дороги из Томского острога на Юрточную гору (холм, до основания Томска заселенный коренными народами Сибири).

Современное название улица получила в 1927 году в честь известного революционера-анархиста Михаила Бакунина.

До 1917 года в домах на улице располагались мелкие производства, различные мастерские, представительство Северного стекольно-промышленного общества, ресторан, пожарное депо, каланча пожарной части, полицейское управление, бакалейный магазин, прачечная.

В настоящее время на улице Бакунина располагаются жилые деревянные и деревянно-кирпичные дома, представляющие историческую ценность, а также католическая община и офисные здания.