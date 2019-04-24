Следствие просит арестовать высокопоставленных правоохранителей КЧР по "делу Арашуковых"

24.04.19 13:12

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайства следствия об аресте бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам отдела управления Андрея Филиппова и начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова.

"В суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Булатова, Филиппова и Бетуганова", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в среду.

По ее словам, рассмотрение материалов состоится в ближайшее время.

Как сообщили накануне "Интерфаксу" в СКР, правоохранители были задержаны в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца. Им вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ).