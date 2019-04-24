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24.04.19 13:20

Власти могут смягчить требования к банкам в рамках льготной ипотеки для многодетных

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Регуляторные требования к банкам, участвующим в предоставлении льготной ипотеки семьям с тремя и более детьми, можно было бы снизить, чтобы избежать излишних требований кредитных организаций к семьям, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Комментируя выступление А.Силуанова на Совете законодателей, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратила внимание на случаи отказа банками многодетным семьям в переходе на льготную ипотеку.

"Банки отказывают, и сегодня отказы действуют по причине того, что при рождении ребенка второго - третьего кредитная история семьи меняется. Потому что совокупный доход делится на всех членов семьи, и семья, уже имея дорогую ипотеку, уже выплачивает ее, а в переходе на льготную ипотеку отказывается ввиду уже как будто бы недостаточной финансовой обеспеченности семьи. Такая парадоксальная ситуация происходит и когда семья вложила материнский капитал. То есть дорогую ипотеку - пожалуйста, а в переходе на льготную ипотеку отказывается по этой причине. И вторая причина - требуют документы от органов опеки, подтверждающих выделение доли (на ребенка в квартире - ИФ)", - сказала она.

По ее словам, АО "ДОМ.РФ", которое выступает посредником между заемщиками и банком, "в данном случае не является помощником для семей, потому что они действуют по формальным признакам и дают нам ответы: да, извините, вот такое решение принял банк". "Быть может, нужны новые инструменты взаимодействия с банком. Мы посмотрели опыт других стран - центробанк занимается во Франции, в Германии такими спорными ситуациями, потому что обращать граждан к необходимости идти в суд, мне кажется, была бы очень порочная практика", - отметила И.Яровая.

По словам А.Силуанова, правительство также знает о таких ситуациях.

"Я согласен. Знаем такие ситуации, действительно, казалось бы, если брать гарантии государства по льготным процентам и участие государства в субсидировании процентных ставок, существенно облегчается бремя заемщика в этой части. Вторая норма, когда государство направляет значительный объем ресурсов - дополнительно 450 тыс. рублей на погашение тела долга - это должно, наоборот, снижать риски банков. Банки говорят, что есть две стороны. Органы опеки, получая объем ресурсов в рамках материнского капитала на строительство жилья и дополнительно 450 тыс. рублей, говорят, надо защищать права ребенка и выделять соответствующую долю в квартире, которая приобретается по ипотечному кредиту, что с одной стороны правильно, потому что мы обеспечиваем права ребенка. Как на это реагирует банк? Банк говорит следующее: "подождите, я же вам давал кредит, исходя из участия определенного количества собственников, в этом кредите не было выделено доли еще одного участника". Здесь, конечно, безусловно, я считаю, мы должны идти навстречу семье и должны учитывать требования органов социальной защиты с точки зрения, что государство предоставляет дополнительную помощь для вновь родившегося члена семьи, соответственно, должна быть и доля в этой квартире. Я думаю, здесь нам необходимо с регулятором, с Центральным банком, найти решение, и согласен с вашим предложением, что нам необходимо дать соответствующее поручение ЦБ, чтобы регуляторика по отношению к кредитным финансовым организациям все-таки должна быть снижена и должна быть направлена на то, чтобы у коммерческих банков не возникало таких вопросов. Наоборот, да, выделяется в квартире дополнительная доля ребенка, но государство и дает деньги на эту долю, поэтому риски не должны возникать. Абсолютно с вами согласен, и готовы отработать с ЦБ механизм по снижению рисков со стороны коммерческих банков при кредитовании ипотеки в связи с рождением в семье детей", - сказал А.Силуанов.

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