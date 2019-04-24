Здоровье мальчика, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске, восстановится полностью

24.04.19 13:27

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Годовалый Ваня Фокин, спасенный из-под завалов после взрыва газа в Магнитогорске, имеет высокие шансы к полному физическому восстановлению в течение этого года, сообщила завотделением медицинской реабилитации Челябинской областной детской клинической больницы Алла Галимзянова журналистам в среду.

Она рассказала, что ребенок в апреле проходит в их отделении двухнедельный курс реабилитации, после чего ему распишут программу восстановления на год вперед.

"Первый курс Ваня прошел в Москве, затем продолжил лечение дома в Магнитогорске. В нашем отделении есть больше возможностей, поэтому на совместном консилиуме магнитогорские и челябинские врачи решили направить ребенка на очередной курс к нам", - сказала завотделением.

Она отметила, что Ваня за день проходит около десяти процедур, параллельно медики проведут его обследование на МРТ, чтобы имеет полное представление о состоянии поврежденной ножки.

"Ребенка извлекли из-под завалов со множеством тяжелых травм и синдромом сдавливания, ножку удалось спасти. Сейчас есть некоторые нарушения в работе стопы и положении суставов. Но мы считаем, что если в течение этого года проводить своевременно реабилитацию, то можно надеяться на полное восстановление, без последствий для физического здоровья в будущем", - заявила врач.

Он добавила, что психомоторное развитие ребенка соответствует возрасту, он не отстает от сверстников. Есть небольшие изменения в кровоснабжении тканей ножки и положении стопы, суставов, над чем сейчас и работают врачи, используя современные методики.

В свою очередь мама ребенка Ольга Фокина сообщила, что Ваня очень контактный и приветливый ребенок, привыкший к камерам и фотоаппаратам, без боязни общается с незнакомыми людьми.

"Сейчас ему год и два месяца. Он растет и набирает вес, как положено. Уверенно встает в кроватке, ходит с опорой, но самостоятельно еще не пошел. Начал произносить первые звуки и слова", - рассказала О.Фомина.

Их семья уже обжилась в новой двухкомнатной квартире, которую они получили взамен утраченной в доме недалеко от бывшего места жительства.

"Мы уже привыкаем к новому месту, стараемся не вспоминать о пережитом. Сейчас все планы связаны со здоровьем Вани", - отметила мама ребенка.

Между тем А.Галимзянова добавила, что в больнице для Вани изготовят ортез-аппарат для фиксации стопы в правильном положении.

"Материал для него везут из Санкт-Петербурга. Мы сделаем красивый, дышащий и удобный ортез для ножки, с которым Ваня уедет домой и будет носить, пока есть необходимость. Мы верим, что все получится, но этот год для лечения очень важен", - отметила завотделением.

В Магнитогорске 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек. Через сутки после обрушения под завалами живым был найден десятимесячный мальчик. Ребенка самолетом доставили в московское НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он находился до середины февраля. Врачи смогли спасти от ампутации поврежденную ножку ребенка.