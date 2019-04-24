Кудрин предложил передать на федеральный уровень взносы соцстрахования за неработающих россиян

24.04.19 13:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что для поддержания финансовой стабильности российских субъектов нужно избавить их от обязанности платить страховые социальные взносы за официально неработающее население.

"С целью увеличения ресурсов субъектов Российской Федерации нам нужно пойти на несколько шагов. Здесь задавался вопрос, какие такие шаги могли бы быть? Конечно, сохранение доходов субъектов РФ очень ставит нас в неравное положение. Поэтому нужно искать другой подход. Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое звучало: передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательного соцстрахования на федеральный уровень", - сказал А.Кудрин на заседании Совета законодателей в среду.

Вторым возможным путем решения проблемы, считает экономист, могло бы быть распределение доходов федерального бюджета от налога на добавленную стоимость между региональными бюджетами.

"Может и другое решение быть. Специалисты говорят: давайте определим какую-то величину налога НДС, который поступает в федеральный бюджет, и распределим его по схеме по определенной формуле между субъектами РФ", - сказал А.Кудрин.

Он подчеркнул, что, по его мнению, "или то, или другое решение нужно готовить".

"Я сейчас не предлагаю это делать в одночасье, быстро, это нужно все хорошо просчитать", - добавил глава Счетной палаты.

Между тем, тема реформирования системы страхования неработающих россиян поднималась год назад в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

25 мая прошлого года ответственная за социальный блок правительства вице-премьер и экс-руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова на одной из центральных сессий заявляла, что в правительстве вплотную подошли к обсуждению этой острой проблемы отношений между федеральным центром и региональными властями.

Она тогда пояснила, что платеж в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающих граждан ложится на плечи региона, и в некоторых субъектах этот платеж больше, чем объем помощи федерального центра.