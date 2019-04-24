Беда из Монголии: 34 человека пострадали при пожаре в Забайкалье
  
Через два года: суд начал рассмотрение дела обвиняемого в коррупции экс-главы Марий Эл
   
До 9 лет: скрывшимся с места ДТП водителям ужесточили наказание
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
24.04.19 13:41

Кудрин предложил передать на федеральный уровень взносы соцстрахования за неработающих россиян

© РИА Новости. Алексей Никольский
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что для поддержания финансовой стабильности российских субъектов нужно избавить их от обязанности платить страховые социальные взносы за официально неработающее население.

"С целью увеличения ресурсов субъектов Российской Федерации нам нужно пойти на несколько шагов. Здесь задавался вопрос, какие такие шаги могли бы быть? Конечно, сохранение доходов субъектов РФ очень ставит нас в неравное положение. Поэтому нужно искать другой подход. Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое звучало: передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательного соцстрахования на федеральный уровень", - сказал А.Кудрин на заседании Совета законодателей в среду.

Вторым возможным путем решения проблемы, считает экономист, могло бы быть распределение доходов федерального бюджета от налога на добавленную стоимость между региональными бюджетами.

"Может и другое решение быть. Специалисты говорят: давайте определим какую-то величину налога НДС, который поступает в федеральный бюджет, и распределим его по схеме по определенной формуле между субъектами РФ", - сказал А.Кудрин.

Он подчеркнул, что, по его мнению, "или то, или другое решение нужно готовить".

"Я сейчас не предлагаю это делать в одночасье, быстро, это нужно все хорошо просчитать", - добавил глава Счетной палаты.

Между тем, тема реформирования системы страхования неработающих россиян поднималась год назад в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

25 мая прошлого года ответственная за социальный блок правительства вице-премьер и экс-руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова на одной из центральных сессий заявляла, что в правительстве вплотную подошли к обсуждению этой острой проблемы отношений между федеральным центром и региональными властями.

Она тогда пояснила, что платеж в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающих граждан ложится на плечи региона, и в некоторых субъектах этот платеж больше, чем объем помощи федерального центра.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.04.19 13:10
Врач "Зенита" дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
.
  24.04.19 12:35
Воздух в Москве впервые в 2019 году прогрелся выше 20 градусов
.
  24.04.19 11:49
СПЧ предлагает организовать защиту журналистов в РФ в соответствии с рекомендациями СЕ
.
  24.04.19 10:48
Около 70 госуслуг в сфере соцзащиты передаются в центры "Мои документы"
.
  24.04.19 10:36
Врач "Зенита" осматривает в СИЗО Кокорина - ОНК
.
  24.04.19 09:32
Центр Москвы перекроют вечером 24 апреля в связи с подготовкой к параду
.
  24.04.19 09:30
Навигация по каналу имени Москвы начнется в среду
.
  23.04.19 13:37
Власти выступают за снижение скоростного режима на улицах в центре Москвы
.
  23.04.19 13:32
Центральные улицы Москвы перекроют 24 апреля в связи с подготовкой к параду
.
  23.04.19 13:22
Бизнес-омбудсмен Титов назвал арест Абызова избыточной мерой


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket