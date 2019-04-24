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24.04.19 13:45

Резкий рост заболеваемости корью зафиксирован в Астраханской области

© РИА Новости. Саид Царнаев
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество заболевших корью в Астраханской области в январе-марте этого года составило 64 случая, тогда как за весь 2018 год отмечалось всего 11 случаев, сообщила в среду агентству "Интерфакс-Юг" руководитель управления Роспотребнадзора по региону Людмила Носкова.

"64 случая у нас с предварительными диагнозами кори с января этого года. И 49 случаев лабораторно подтвержденных. Очень много очагов с одиночными случаями. В целом за 2018 год было 11 случаев зарегистрировано", - сказала Л.Носкова.

Она отметила, что зафиксирована вспышка заболеваемости корью в областной инфекционной больнице - среди пациентов.

По словам Н.Носковой, на резкий рост заболеваемости влияют несколько факторов, в том числе миграция - корь в Астрахань "завозят" из соседних регионов, и отказ от вакцинации. Некоторые из заболевших отказались от прививок по религиозным убеждениям.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно сопровождается симптомами общей интоксикации, лихорадки. Инфекция ослабляет иммунитет и иногда может привести к смерти больного. Болезнь опасна осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит.

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