Тульский губернатор потребовал закрывать недобросовестные управкомпании

24.04.19 13:55

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области разработали комплекс мер по контролю за деятельностью управляющих компаний для повышения качества коммунальных услуг, сообщила пресс-служба областного правительства.

На совещании в правительстве области глава региона Алексей Дюмин отметил, что жители часто обращаются с жалобами на неудовлетворительную работу УК.

"Жители жалуются на отсутствие оперативной реакции со стороны УК по вопросам содержания общедомового имущества и благоустройства придомовых территорий", - подчеркнул А.Дюмин.

В числе проблемных вопросов губернатор назвал недобросовестную конкуренцию среди компаний и наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

В связи с этим главой региона было дано поручение правительству Тульской области совместно с государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) и силовыми структурами подготовить комплексный план мероприятий по решению системных проблем в работе управкомпаний.

В частности, предлагается использовать современные инструменты для повышения прозрачности работы УК: переход на голосование в режиме онлайн, дополнительное регулирование тарифов и стимулирование повышения качества услуг.

Кроме того, запланированы совместные мероприятия инспекции, прокуратуры, правоохранительных органов, органов муниципального жилищного контроля.

Также будет запущена информационная система, в которую будут вовлечены УК, органы местного самоуправления и ГЖИ для оперативного реагирования на обращения граждан. Она начнет работать уже с 1 июня.

"Недобросовестные компании должны уйти с рынка услуг по управлению домами. Действуйте в непосредственной связке с силовыми структурами. А те компании, которые выполняют свои обязанности надлежащим образом, нужно поощрять, транслировать их опыт и достижения, информировать об этом жителей", - заявил А.Дюмин.

Ранее сообщалось, что в Тульской области ежеквартально составляется рейтинг управляющих компаний. По итогам 2018 года в рейтинг вошли 170 управляющих организаций.