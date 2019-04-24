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24.04.19 14:00

Володин предлагает меры для увеличения в РФ числа регионов-доноров

© РИА Новости. Владимир Федоренко
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что одной из мер по уменьшению числа дотационных регионов в РФ может стать пересмотр закона о консолидированной группе налогоплательщиков.

"Одна из ключевых задач сделать так, чтобы каждый год у нас количество регионов-доноров росло", - сказал В.Володин в среду на заседании Совета законодателей.

Он сослался на информацию портала бюджетной системы РФ "Электронный бюджет", согласно которой на 2017 год только 13 субъектов РФ не являются получателями дотаций.

В.Володин также обратил внимание на важность создания таких условий, "чтобы регионы сами решали эту проблему".

В этой связи он предложил пересмотреть закон о консолидированной группе налогоплательщиков, который будет действовать ещё до 2023 года.

"Может быть, нам пересмотреть этот закон, давайте вместо это сделаем", - сказал председатель Госдумы. По его словам, этот вопрос требует внимания в связи с реализацией национальных проектов.

"Сейчас у нас будут национальные проекты, а софинансирования не будет, и у нас это всё заканчивается тем, что один, другой регион выходят из реализации национальных проектов, это плохо, это рождает ещё больший разрыв, это влечёт за собой разницу в уровне жизни. Без рассмотрения этих вопросов мы никуда не продвинемся", - отметил В.Володин.

Он обратил внимание, что "принятый ранее закон о консолидированной группе налогоплательщиков многие регионы перевёл в группу дотационных, причём уменьшив бюджетную обеспеченность этих регионов".

Спикер Думы привёл в пример Астраханскую область. "Сегодня консолидированная группа налогоплательщиков, зачастую, те средства, которые она должны выплачивать в бюджет Российской Федерации, если допустим, не в Астрахани, то в Москве или в другом городе, не выплачивают, потому что через эту налоговую норму они оптимизируют свои потери по предприятиям, которые находятся вне приделов РФ, так как речь идёт о налоге на прибыль", - сказал В.Володин.

По его словам, "получается, то, что они заработали в Астрахани, они берут и используют для того, чтобы погасить свои проблемы на другом предприятии которое находится у кого-то в США, у кого-то в Европе, у кого-то в Азии".

"От этого теряет казна России, что немаловажно, от этого потеряли многие субъекты РФ. Поэтому, когда мы с вами дальше смотрим субъекты, которые имеют дотацию, не превышающую 10 % объема, и другие регионы, многие из них могли бы войти в первую группу, сбалансировать свой бюджет, если бы у них предприятия оплачивали налоги по местонахождению этих предприятий", - отметил председатель Госдумы.

Он считает, что предлагаемые меры могут позволить части территорий всё-таки "дополнить первую группу, и у нас будет не 13 регионов-доноров, а тех, кто самодостаточно обеспечивает свои расходы, будет больше".

Кроме того, "было бы правильно взять и сформулировать перед собой задачу, чтобы по этим самодостаточным регионам отдельно отрабатывать задачу, подходы с тем, чтобы они перешли на сбалансированный бюджет, иначе у нас экономически сильные регионы будут находиться в дотационной зоне; это и им плохо, и в целом бюджетной системе", отметил В.Володин.

Сегодня если это не изменить, у регионов "не будет заинтересованности, потому что регион получает дотации, а нужно создавать им условия, чтобы регионы сами пополняли свою налогооблагаемую базу", добавил спикер Госдумы.

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