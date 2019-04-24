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24.04.19 14:02

Подозреваемый в многомиллионном хищении депутат кировской гордумы лишился мандата

© РИА Новости. Владимир Федоренко
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Кировской городской думы на очередном заседании в среду досрочно прекратили полномочия Дмитрия Никулина, который не предоставил сведения о доходах за 2018 год в установленные законом сроки, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе гордумы.

"Никулин не предоставил до 1 апреля 2019 года сведений о доходах за предыдущий год, прокуратура города указала на это нарушение. Большинство присутствующих депутатов на заседании поддержали решение о досрочном прекращении его полномочий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что до заседания вопрос рассматривался на комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

На сайте Кировской гордумы сообщается, что Д.Никулин является депутатом с 2012 года, член партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что экс-депутат проходит подозреваемым по уголовному делу о многомиллионном хищении бюджетных средств. Д.Никулин обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ (Растрата). В середине апреля он был задержан после почти пятимесячного розыска.

По версии следствия, депутат с 2013 по 2017 годы вместе с двумя другими фигурантами уголовного дела, используя свое служебное положение, похитил более 37 млн рублей, принадлежащих ООО "Электронный проездной".

Также следствие полагает, что Д.Никулин легализовал похищенные 7,3 млн рублей "путем совершения различных финансовых операций и заключения фиктивных договоров".

Как сообщалось, с 2012 года по август 2013 года одно из ООО Кирова разработало и реализовывало пилотные проекты программы, которая позволяла родителям отследить посещение ребенком занятий в школах, оплачивать питание и вести учет внесенных средств, а также контролировать меню.

Директор ООО "Электронный проездной" вместе с подельниками хотел купить у разработчиков на бюджетные средства программное обеспечение электронного проекта, который на тот момент уже успешно функционировал в школах.

Было возбуждено дело о растрате. Директор ООО был задержан, позднее следователи установили, что он действовал в сговоре с экс-руководителем Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта. Позднее следствие сообщало, что депутат Д.Никулин мог выступить инициатором и организатором хищения денег, в конце ноября 2018 года был объявлен в розыск.

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