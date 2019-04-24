В МЧС напомнили россиянам о пожарной безопасности при жарке шашлыков на праздниках

24.04.19 14:19

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Россияне могут жарить шашлыки в период майских праздников, но при соблюдении пожарной безопасности, заявили в МЧС РФ.

"Жарить шашлыки можно, соблюдая противопожарные требования и имея в наличии первичные средства пожаротушения", - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев на пресс-конференции в среду в Москве.

Он отметил, что основными виновниками пожаров обычно становятся городские жители, пренебрегающие техникой безопасности при разведении костров за городом.

Кроме того, Р.Еникеев сообщил о проведении комплекса проверочных противопожарных мероприятий в детских оздоровительных лагерях.

"В отношении 1,5 тыс. детских учреждений, подверженных угрозе природных пожаров, с апреля 2019 года начаты внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности. Окончание проверок и полная готовность объектов отдыха детей планируется к 28 мая 2019 года", - отметил представитель МЧС.