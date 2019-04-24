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24.04.19 14:21

На принадлежавшие полковнику Захарченко автомобили нашлись покупатели

© РИА Новости. Алексей Филиппов
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Автомобили премиум-класса, принадлежавшие экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко, проданы по сниженной цене, сообщает в среду Росимущество.

"Mercedes Benz S 500 4MATIC 2015 года выпуска и Porsche Cayenne S Hybrid 2012 года выпуска проданы на аукционе вчера, 23 апреля. В связи с отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов начальная цена автомобилей была снижена на 30% от первоначальной", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что автомобили реализовывались на электронной торговой площадке "Сбербанк-АСТ", к аукциону по продаже автомобиля Mercedes были допущены четыре участника, два из которых приняли участие в торгах, в результате торгов он был продан физическому лицу за 3 млн 984 тыс. 904,30 рублей (включая НДС).

К аукциону по продаже автомобиля Porsche Cayenne S Hybrid были допущены 12 участников, четверо из которых приняли участие в торгах, он был продан физическому лицу за 2 млн 34 тыс. 854,20 рублей (включая НДС).

Денежные средства, полученные от реализации автомобилей, в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет, уточнили в Росимуществе.

В 2017 году Генеральная прокуратура РФ через суд добилась обращения в доход государства активов, в том числе наличных денежных средств в различной валюте, недвижимости и автомобилей родственников и близких экс-полицейского на общую сумму в 9 млрд рублей.

Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК Д.Захарченко вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

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