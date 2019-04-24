Фас выступает за разумную конкуренцию при поставке топлива в Крым

24.04.19 14:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Оптовыми поставками топлива в Крым должна заниматься не одна, а несколько компаний, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Здесь в Крыму будут появляться крупные компании, потому что мелкий опт - это всегда дороже. При этом нужно создать такие условия, чтобы была разумная конкуренция в оптовом звене. Поэтому, наверное, должна быть не одна оптовая компания, должно быть несколько", - сказал глава ФАС журналистам в среду в Ялте.

"Что касается мелкого опта - то сами трейдеры, которые работают в Крыму и по происхождению они - крымчане (должны продолжать работать - ИФ), чтобы они не потерпели какие-то убытки, чтобы могли свободно, на недискриминационной основе это топливо покупать, привозить на свои бензоколонки и продавать по разумным ценам", - отметил он.

По словам И.Артемьева, в Крыму существуют две проблемы, связанные с ростом цен на топливо: плохая логистика и отсутствие крупных оптовых компаний.

"Это, прежде всего, неудачная логистика. В значительной степени эта проблема будет ликвидирована с открытием железнодорожного транспорта по Крымскому мосту (в конце 2019 года - ИФ). (. . .) Вторая - здесь еще не сложились крупные оптовые компании, которые бы закупали продукты питания, нефтепродукты, которые могли бы получать большие оптовые скидки, как это происходит в других регионах России. Там закупается сразу большая партия, как правило, эта компания обладает необходимым инвестиционным ресурсом, кредитным рейтингом, как правило, может привлекать кредиты банков, на которые строит складские помещения, необходимые для хранения", - сказал глава ФАС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 мая представить предложения по снижению цен на горюче-смазочные материалы в Крыму.

Определены новые компании, которые будут поставлять топливо в Крым, решаются вопросы логистики, сообщил позже вице-премьер Дмитрий Козак.

"Решения все найдены и в настоящее время реализуются. Я хочу отметить, что в отличие от всей страны на территории Крыма с нового года цены на бензин не росли, а на дизельное топливо выросли меньшими темпами, чем в среднем по России. Мы предприняли целый ряд мер, сейчас детали не буду раскрывать, но нашли новые компании, которые будут поставлять топливо на Крымский полуостров. Сегодня решается логистическая проблема доставки топлива на Крымский полуостров. Я думаю, что в целом в Крыму нам удастся выровнять цены со среднероссийскими", - сказал он.

В ответ на вопрос, в какие сроки это может случиться, Д.Козак сказал: "К середине года".