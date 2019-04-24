Дорого мусор: тарифы на вывоз ТКО в регионах могут пересмотреть
  
Цена огня: ущерб, нанесенный пожаром сельскому хозяйству Забайкалья, составил почти 600 млн рублей
   
До 9 лет: скрывшимся с места ДТП водителям ужесточили наказание
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
24.04.19 14:24

Фас выступает за разумную конкуренцию при поставке топлива в Крым

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Оптовыми поставками топлива в Крым должна заниматься не одна, а несколько компаний, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Здесь в Крыму будут появляться крупные компании, потому что мелкий опт - это всегда дороже. При этом нужно создать такие условия, чтобы была разумная конкуренция в оптовом звене. Поэтому, наверное, должна быть не одна оптовая компания, должно быть несколько", - сказал глава ФАС журналистам в среду в Ялте.

"Что касается мелкого опта - то сами трейдеры, которые работают в Крыму и по происхождению они - крымчане (должны продолжать работать - ИФ), чтобы они не потерпели какие-то убытки, чтобы могли свободно, на недискриминационной основе это топливо покупать, привозить на свои бензоколонки и продавать по разумным ценам", - отметил он.

По словам И.Артемьева, в Крыму существуют две проблемы, связанные с ростом цен на топливо: плохая логистика и отсутствие крупных оптовых компаний.

"Это, прежде всего, неудачная логистика. В значительной степени эта проблема будет ликвидирована с открытием железнодорожного транспорта по Крымскому мосту (в конце 2019 года - ИФ). (. . .) Вторая - здесь еще не сложились крупные оптовые компании, которые бы закупали продукты питания, нефтепродукты, которые могли бы получать большие оптовые скидки, как это происходит в других регионах России. Там закупается сразу большая партия, как правило, эта компания обладает необходимым инвестиционным ресурсом, кредитным рейтингом, как правило, может привлекать кредиты банков, на которые строит складские помещения, необходимые для хранения", - сказал глава ФАС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 мая представить предложения по снижению цен на горюче-смазочные материалы в Крыму.

Определены новые компании, которые будут поставлять топливо в Крым, решаются вопросы логистики, сообщил позже вице-премьер Дмитрий Козак.

"Решения все найдены и в настоящее время реализуются. Я хочу отметить, что в отличие от всей страны на территории Крыма с нового года цены на бензин не росли, а на дизельное топливо выросли меньшими темпами, чем в среднем по России. Мы предприняли целый ряд мер, сейчас детали не буду раскрывать, но нашли новые компании, которые будут поставлять топливо на Крымский полуостров. Сегодня решается логистическая проблема доставки топлива на Крымский полуостров. Я думаю, что в целом в Крыму нам удастся выровнять цены со среднероссийскими", - сказал он.

В ответ на вопрос, в какие сроки это может случиться, Д.Козак сказал: "К середине года".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.04.19 14:51
"Театральный квартал" благоустроят в районе столичных Чистых прудов
.
  24.04.19 14:21
На принадлежавшие полковнику Захарченко автомобили нашлись покупатели
.
  24.04.19 13:10
Врач "Зенита" дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
.
  24.04.19 12:35
Воздух в Москве впервые в 2019 году прогрелся выше 20 градусов
.
  24.04.19 11:49
СПЧ предлагает организовать защиту журналистов в РФ в соответствии с рекомендациями СЕ
.
  24.04.19 10:48
Около 70 госуслуг в сфере соцзащиты передаются в центры "Мои документы"
.
  24.04.19 10:36
Врач "Зенита" осматривает в СИЗО Кокорина - ОНК
.
  24.04.19 09:32
Центр Москвы перекроют вечером 24 апреля в связи с подготовкой к параду
.
  24.04.19 09:30
Навигация по каналу имени Москвы начнется в среду
.
  23.04.19 13:37
Власти выступают за снижение скоростного режима на улицах в центре Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket