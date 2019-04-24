Около 50 регионов РФ могут увеличить долг для наращивания инвестиций без рисков для бюджета

24.04.19 14:46

© РИА Новости. Илья Питалев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Наращивать заимствования для реализации нацпроектов может не только РФ, но и несколько десятков регионов РФ, которые не находятся в зоне риска с точки зрения соотношения долга и доходов, подсчитали в российском Минфине.

"Примерно 50-55 регионов могли бы увеличить объемы заимствований, не опасаясь долговых нагрузок", - сказал первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

"Эти регионы могут себе позволить занять и направить деньги на инвестиции", - отметил он. Критерием в данном случае выступает соотношение долга к собственным доходам бюджета, которое не должно превышать 50%.

"Для этих регионов, мы считаем, можно, чтобы дополнительные объемы заимствований шли на инвестиции", - заявил А.Силуанов.

На данный момент возможностей увеличить долг у регионов в рамках соглашений с федеральным центром нет. "Конечно, нам нужны инвестиционные ресурсы в региональных бюджетах. И действительно, мы сегодня, может быть, немножко "перезажали", что называется, эту ситуацию. В соглашениях, которые мы с вами (с субъектами федерации - ИФ) заключали, речь идет о том, что мы не можем увеличивать долг, даже финансируя за счет этого инвестиции. Мне кажется, что можно посмотреть для тех регионов, у которых долг ниже 50% от собственных доходов, им можно вполне разрешить в пределах вот этой величины - 50% - увеличивать финансирование дефицита бюджета с направлением этих ресурсов на инвестиции", - заявил А.Силуанов.

"В таком ключе, не на текущие расходы, а именно на инвестиции в экономику. По нашим оценкам, такие возможности будут иметь около 55 регионов с объемом направления ресурсов около 300 млрд рублей на инвестиции. Вот если в таком ключе, мне кажется, можно было бы посмотреть для регионов, которые не имеют высокой долговой нагрузки, закредитованности, дать им возможность увеличить инвестиционные расходы", - сказал он.

Комментируя прозвучавшее в ходе заседания предложение передать на федеральный уровень обязанность по уплате страховых взносов за неработающее население, А.Силуанов отметил, что для бюджета это крупная сумма, особенно в условиях существующих и потенциальных ограничений. "Это около 600 млрд рублей, нужно взвешивать все на весах. Эти обязательства придут на федерацию, федерация тоже на грани (балансировки бюджета - ИФ) - да, у нас большие сейчас нефтегазовые доходы, но эти нефтегазовые доходы создают нам подушку безопасности на случай изменения внешних факторов, ограничений различных. Поэтому нам тоже нужно иметь подушку безопасности, просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно", - отметил он.

Ранее в среду глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что для поддержания финансовой стабильности российских субъектов нужно избавить их от обязанности платить страховые социальные взносы за официально неработающее население.

"С целью увеличения ресурсов субъектов Российской Федерации нам нужно пойти на несколько шагов. Здесь задавался вопрос, какие такие шаги могли бы быть? Конечно, сохранение доходов субъектов РФ очень ставит нас в неравное положение. Поэтому нужно искать другой подход. Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое звучало: передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательного соцстрахования на федеральный уровень", - сказал А.Кудрин на заседании Совета законодателей в среду.

Вторым возможным путем решения проблемы, считает экономист, могло бы быть распределение доходов федерального бюджета от налога на добавленную стоимость между региональными бюджетами.