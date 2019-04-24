До 9 лет: скрывшимся с места ДТП водителям ужесточили наказание
  
Цена огня: ущерб, нанесенный пожаром сельскому хозяйству Забайкалья, составил почти 600 млн рублей
   
Через два года: суд начал рассмотрение дела обвиняемого в коррупции экс-главы Марий Эл
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
24.04.19 14:46

Около 50 регионов РФ могут увеличить долг для наращивания инвестиций без рисков для бюджета

© РИА Новости. Илья Питалев
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Наращивать заимствования для реализации нацпроектов может не только РФ, но и несколько десятков регионов РФ, которые не находятся в зоне риска с точки зрения соотношения долга и доходов, подсчитали в российском Минфине.

"Примерно 50-55 регионов могли бы увеличить объемы заимствований, не опасаясь долговых нагрузок", - сказал первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

"Эти регионы могут себе позволить занять и направить деньги на инвестиции", - отметил он. Критерием в данном случае выступает соотношение долга к собственным доходам бюджета, которое не должно превышать 50%.

"Для этих регионов, мы считаем, можно, чтобы дополнительные объемы заимствований шли на инвестиции", - заявил А.Силуанов.

На данный момент возможностей увеличить долг у регионов в рамках соглашений с федеральным центром нет. "Конечно, нам нужны инвестиционные ресурсы в региональных бюджетах. И действительно, мы сегодня, может быть, немножко "перезажали", что называется, эту ситуацию. В соглашениях, которые мы с вами (с субъектами федерации - ИФ) заключали, речь идет о том, что мы не можем увеличивать долг, даже финансируя за счет этого инвестиции. Мне кажется, что можно посмотреть для тех регионов, у которых долг ниже 50% от собственных доходов, им можно вполне разрешить в пределах вот этой величины - 50% - увеличивать финансирование дефицита бюджета с направлением этих ресурсов на инвестиции", - заявил А.Силуанов.

"В таком ключе, не на текущие расходы, а именно на инвестиции в экономику. По нашим оценкам, такие возможности будут иметь около 55 регионов с объемом направления ресурсов около 300 млрд рублей на инвестиции. Вот если в таком ключе, мне кажется, можно было бы посмотреть для регионов, которые не имеют высокой долговой нагрузки, закредитованности, дать им возможность увеличить инвестиционные расходы", - сказал он.

Комментируя прозвучавшее в ходе заседания предложение передать на федеральный уровень обязанность по уплате страховых взносов за неработающее население, А.Силуанов отметил, что для бюджета это крупная сумма, особенно в условиях существующих и потенциальных ограничений. "Это около 600 млрд рублей, нужно взвешивать все на весах. Эти обязательства придут на федерацию, федерация тоже на грани (балансировки бюджета - ИФ) - да, у нас большие сейчас нефтегазовые доходы, но эти нефтегазовые доходы создают нам подушку безопасности на случай изменения внешних факторов, ограничений различных. Поэтому нам тоже нужно иметь подушку безопасности, просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно", - отметил он.

Ранее в среду глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что для поддержания финансовой стабильности российских субъектов нужно избавить их от обязанности платить страховые социальные взносы за официально неработающее население.

"С целью увеличения ресурсов субъектов Российской Федерации нам нужно пойти на несколько шагов. Здесь задавался вопрос, какие такие шаги могли бы быть? Конечно, сохранение доходов субъектов РФ очень ставит нас в неравное положение. Поэтому нужно искать другой подход. Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое звучало: передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательного соцстрахования на федеральный уровень", - сказал А.Кудрин на заседании Совета законодателей в среду.

Вторым возможным путем решения проблемы, считает экономист, могло бы быть распределение доходов федерального бюджета от налога на добавленную стоимость между региональными бюджетами.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.04.19 14:51
"Театральный квартал" благоустроят в районе столичных Чистых прудов
.
  24.04.19 14:21
На принадлежавшие полковнику Захарченко автомобили нашлись покупатели
.
  24.04.19 13:10
Врач "Зенита" дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
.
  24.04.19 12:35
Воздух в Москве впервые в 2019 году прогрелся выше 20 градусов
.
  24.04.19 11:49
СПЧ предлагает организовать защиту журналистов в РФ в соответствии с рекомендациями СЕ
.
  24.04.19 10:48
Около 70 госуслуг в сфере соцзащиты передаются в центры "Мои документы"
.
  24.04.19 10:36
Врач "Зенита" осматривает в СИЗО Кокорина - ОНК
.
  24.04.19 09:32
Центр Москвы перекроют вечером 24 апреля в связи с подготовкой к параду
.
  24.04.19 09:30
Навигация по каналу имени Москвы начнется в среду
.
  23.04.19 13:37
Власти выступают за снижение скоростного режима на улицах в центре Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket