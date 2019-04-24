"Театральный квартал" благоустроят в районе столичных Чистых прудов

24.04.19 14:51

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - В рамках комплексного благоустройства улиц, прилегающих к Чистым прудам в Басманном районе в центре Москвы, будет создан так называемый "театральный квартал", сообщил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

"В районе Чистых прудов находятся театры "Современник", Et cetera, "Табакерка", школа Олега Табакова, детский музыкальный театр. Это большая радость, что в этом году будут благоустроены такие улицы как Харитоньевский переулок, Чаплыгина, Жуковского. Там уникальные дома 19 века, по этим улицам ходили такие великие актеры как Ефремов, Евстигнеев, Смоктуновский", - сказал В.Машков на пресс-конференции в среду.

По его словам, комплексное благоустройство "театрального квартала" даст новое развитие всему району.

Кроме того, В.Машков предложил называть небольшие столичные скверы именами артистов. "Я бы очень хотел, чтобы маленькие скверы носили имена великих актеров", - сказал он.

Благоустройство "театрального квартала" будет проводиться в рамках реализации программы "Мой район".