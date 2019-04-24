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24.04.19 14:54
Правкомиссия по импортозамещению согласовала покупку 100 новых Boeing и Airbus для Аэрофлота
"Принято решение комиссией относительно разрешения "Аэрофлоту" на закупку иностранных судов, речь идет, в первую очередь, об A350 - это широкофюзеляжный дальнемагистральный современный самолет. У нас на сегодняшний день наша авиационная индустрия пока такого класса самолеты не производит. Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность "Аэрофлота", мы согласовали закупку 22 таких судов", - сказал Д.Мантуров.
На конец марта 2019 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 371 воздушное судно. Согласно пятилетней стратегии группы, к 2023 году ее парк должен вырасти до 520 самолетов, в том числе за счет иностранных Boeing и Airbus, а также отечественных SSJ-100 и МС-21.
"К 2030 году планируем выйти практически на объем, когда каждая вторая машина будет российского производства", - отметил Д.Мантуров.
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