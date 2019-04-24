Вице-губернатор Баширова покинула правительство Оренбуржья

24.04.19 14:58

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова сложила полномочия, сообщается на сайте правительства региона в среду.

"Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер сегодня, 24 апреля, подписал указ об освобождении В.Башировой от исполнения обязанностей вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Олег Димов. С 2016 года он занимал должность зампредседателя Заксобрания региона.

Это третья кадровая перестановка в аппарате после того, как в конце марта врио губернатора был назначен Д.Паслер.

Как сообщалось, 28 марта по собственному желанию был освобожден от должности глава министерства сельского хозяйства Оренбуржья Михаил Маслов, который летом 2018 года стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с субсидиями.

4 апреля заместитель председателя правительства Оренбургской области Марат Сковородников был освобожден от должности по собственному желанию.