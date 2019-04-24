|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.04.19 14:58
Вице-губернатор Баширова покинула правительство Оренбуржья
"Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер сегодня, 24 апреля, подписал указ об освобождении В.Башировой от исполнения обязанностей вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике", - говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Олег Димов. С 2016 года он занимал должность зампредседателя Заксобрания региона.
Это третья кадровая перестановка в аппарате после того, как в конце марта врио губернатора был назначен Д.Паслер.
Как сообщалось, 28 марта по собственному желанию был освобожден от должности глава министерства сельского хозяйства Оренбуржья Михаил Маслов, который летом 2018 года стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с субсидиями.
4 апреля заместитель председателя правительства Оренбургской области Марат Сковородников был освобожден от должности по собственному желанию.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket