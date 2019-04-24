Медведев назвал маркировку эффективной мерой для борьбы с контрафактом в легпроме

24.04.19 15:20

© РИА Новости. Евгений Одиноков

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Маркировка может стать эффективным инструментом для борьбы с нелегальной продукцией легкой промышленности, но ее стоимость для бизнеса должна быть разумной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, в ходе которого, в частности, обсуждалось импортозамещение в легпроме.

"Бороться с нелегальным оборотом необходимо, и такого рода борьба может быть эффективной, в том числе, с использованием маркировки товаров. Это важное направление, эту маркировку вообще и придумали для того, чтобы можно было отличить подчас неотличимый контрафакт от настоящего продукта, от нормального продукта", - сказал Д.Медведев.

"Эту систему надо развивать, но, конечно, дополнительно не нагружая бизнес, потребителей, то есть это должно быть за разумные средства", - отметил он.

По словам Д.Медведева, проблема нелегальной продукции особенно актуальна для отрасли легкой промышленности. "Нужно устранять препятствия для развития нашей легкой промышленности в целом. Одна из самых серьезных проблем - это контрафакт и нелегальная продукция. В этой сфере эта тема, может быть, одна из самых тяжелых", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, в России 1 марта начался пилотный проект по маркировке отдельных категорий товаров легкой промышленности. В этом списке - предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, женские блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное. Функции оператора информационной системы для проведения эксперимента выполняет ЦРПТ.